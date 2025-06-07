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В результате ДТП в Минске пострадала пассажирка

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в результате столкновения двух авто пострадала пассажирка. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло сегодня утром. 26-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Юрия Семеняко, вблизи перекрестка с улицей Рафиева в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем Geely, остановившимся перед перекрестком на красный сигнал светофора. В результате аварии пассажирка Volkswagen доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.