В результате ДТП в Минске пострадала пассажирка

ДТП произошло сегодня утром. 26-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Юрия Семеняко, вблизи перекрестка с улицей Рафиева в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем Geely, остановившимся перед перекрестком на красный сигнал светофора. В результате аварии пассажирка Volkswagen доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.