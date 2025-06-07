В мае в Башкирии вода унесла жизни троих детей

Первый случай произошел 18 мая в Стерлитамаке. 12-летний школьник отдыхал на диком пляже, зашел в воду и утонул. Спустя несколько дней в деревне Ямангулово Куюргазинского района вода унесла жизнь семилетней девочки. На глазах у старшего брата она упала в воду с наплавного моста и не выплыла.