В мае в Башкирии вода унесла жизни троих детей

В мае в Башкирии в водоемах утонули трое детей. В трагический момент они были без присмотра взрослых, сообщили в МЧС региона.
Первый случай произошел 18 мая в Стерлитамаке. 12-летний школьник отдыхал на диком пляже, зашел в воду и утонул. Спустя несколько дней в деревне Ямангулово Куюргазинского района вода унесла жизнь семилетней девочки. На глазах у старшего брата она упала в воду с наплавного моста и не выплыла.
29 мая в селе Энергетик в Нефтекамске 14-летний утонул в водоотводном канале Кармановской ГРЭС, куда он нырнул с пирса.