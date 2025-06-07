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В мае в Башкирии вода унесла жизни троих детей

Все они были у воды без присмотра взрослых.

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Источник: Аргументы и факты

В мае в Башкирии в водоемах утонули трое детей. В трагический момент они были без присмотра взрослых, сообщили в МЧС региона.

Первый случай произошел 18 мая в Стерлитамаке. 12-летний школьник отдыхал на диком пляже, зашел в воду и утонул. Спустя несколько дней в деревне Ямангулово Куюргазинского района вода унесла жизнь семилетней девочки. На глазах у старшего брата она упала в воду с наплавного моста и не выплыла.

29 мая в селе Энергетик в Нефтекамске 14-летний утонул в водоотводном канале Кармановской ГРЭС, куда он нырнул с пирса.