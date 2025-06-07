В Пермском крае пожарный спас дедушку, застрявшего на карнизе балконе

До этого в Новосибирской области нашли 72-летнего Юрия Островского, который потерялся в лесу и шесть дней выживал там без еды и теплой одежды. Найти мужчину помогла его собака, которая не отходила от хозяина. Сам мужчина уже не мог двигаться, а его любимица лаем звала на помощь.