В Уфе почти 300 домов остались без электричества

Как поступило в управление городской защиты столицы Башкирии, сейчас без света находятся 283 частных домов.
Аварийное отключение произошло на улицах Пугачева, Испытателей и Первопроходцев.
Сейчас восстановительные работы проводят сотрудники ПО УГЭС.
Сегодня, 7 июня, в Кировском районе произошло аварийное отключение электроснабжения.
Как поступило в управление городской защиты столицы Башкирии, сейчас без света находятся 283 частных домов.
Аварийное отключение произошло на улицах Пугачева, Испытателей и Первопроходцев.
Сейчас восстановительные работы проводят сотрудники ПО УГЭС.