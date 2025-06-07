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В Уфе почти 300 домов остались без электричества

Сегодня, 7 июня, в Кировском районе произошло аварийное отключение электроснабжения.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Reuters

Как поступило в управление городской защиты столицы Башкирии, сейчас без света находятся 283 частных домов.

Аварийное отключение произошло на улицах Пугачева, Испытателей и Первопроходцев.

Сейчас восстановительные работы проводят сотрудники ПО УГЭС.