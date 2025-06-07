Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Челябинской области

Центр антициклона в воскресенье сдвинется в сторону Тюмени-Омска, освободив дорогу теплому воздуху, наступающему с Европейской территории России. На Урале в ближайшие трое суток тепло будет нарастать, температура ежедневно будет повышаться на 2−3 градуса.