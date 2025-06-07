Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Челябинской области

По информации синоптиков,
Центр антициклона в воскресенье сдвинется в сторону Тюмени-Омска, освободив дорогу теплому воздуху, наступающему с Европейской территории России. На Урале в ближайшие трое суток тепло будет нарастать, температура ежедневно будет повышаться на 2−3 градуса.
Южноуральцев призывают не разводить костры, не оставлять мусор на природе. «Окурки, бутылки, банки и другие предметы могут стать источником возгорания. Будьте предельно осторожными с огнем», — говорят в министерстве общественной безопасности области.
Повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных и природных возгораний, угрозой их перехода на деревни и села.