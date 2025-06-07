Акмолинец упал прямо под заднее колесо трактора и погиб

«По предварительным данным, несмотря на то, что в кабине транспортного средства предусмотрено только одно посадочное место, пассажир расположился на кассетах фильтра. Во время движения пассажир, потеряв равновесие, выпал на проезжую часть прямо под заднее колесо трактора. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ДП Акмолинской области.