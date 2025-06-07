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Акмолинец упал прямо под заднее колесо трактора и погиб

В Акмолинской области пассажир упал под заднее колесо трактора и погиб. Полицейские расследуют уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: ДП Акмолинской области

По информации пресс-службы ведомства, 6 июня около 13:30 на полевой дороге в 2 км от города Державинска произошло трагическое ДТП с участием колесного трактора-погрузчика Lunking.

«По предварительным данным, несмотря на то, что в кабине транспортного средства предусмотрено только одно посадочное место, пассажир расположился на кассетах фильтра. Во время движения пассажир, потеряв равновесие, выпал на проезжую часть прямо под заднее колесо трактора. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ДП Акмолинской области.

Здесь добавили, что водитель находился в трезвом состоянии. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК. Трактор помещен на специализированную стоянку, ведутся следственные действия.