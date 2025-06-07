Перед судом предстанет ОПГ, грабившая пьяных петербуржцев

Перед судом предстанут шесть человек: трое граждан соседних республик, двое выходцев с Кавказа и 29-летняя уроженка Великого Новгорода, которая ранее состояла в браке с предполагаемым организатором группы.
По данным следствия, с 2020 по 2023 год участники действовали по двум отработанным схемам. В первой они использовали поддельное такси, подбирая на улицах нетрезвых граждан. Жертв усаживали в салон, где включённая печка способствовала засыпанию. После этого у пассажиров похищали деньги, телефоны и другие ценные вещи.
Во второй схеме злоумышленники работали по магазинам одежды. Пока один участник следил за обстановкой, другие с помощью самодельных инструментов снимали защитные клипсы с одежды. Товары помещали в специальные фольгированные пакеты, блокирующие антикражные системы. Похищенное имущество продавали через интернет-платформы.
Общий ущерб от их действий составил более 600 тысяч рублей. В июне 2023 года деятельность группировки была пресечена.
Четыре фигуранта дела арестованы, один находится под запретом определённых действий, ещё одна обвиняемая — под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.