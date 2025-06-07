Перед судом предстанет ОПГ, грабившая пьяных петербуржцев

По данным следствия, с 2020 по 2023 год участники действовали по двум отработанным схемам. В первой они использовали поддельное такси, подбирая на улицах нетрезвых граждан. Жертв усаживали в салон, где включённая печка способствовала засыпанию. После этого у пассажиров похищали деньги, телефоны и другие ценные вещи.