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Перед судом предстанет ОПГ, грабившая пьяных петербуржцев

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, участники которой обвиняются в серии краж у нетрезвых прохожих и в хищениях из торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Перед судом предстанут шесть человек: трое граждан соседних республик, двое выходцев с Кавказа и 29-летняя уроженка Великого Новгорода, которая ранее состояла в браке с предполагаемым организатором группы.

По данным следствия, с 2020 по 2023 год участники действовали по двум отработанным схемам. В первой они использовали поддельное такси, подбирая на улицах нетрезвых граждан. Жертв усаживали в салон, где включённая печка способствовала засыпанию. После этого у пассажиров похищали деньги, телефоны и другие ценные вещи.

Во второй схеме злоумышленники работали по магазинам одежды. Пока один участник следил за обстановкой, другие с помощью самодельных инструментов снимали защитные клипсы с одежды. Товары помещали в специальные фольгированные пакеты, блокирующие антикражные системы. Похищенное имущество продавали через интернет-платформы.

Общий ущерб от их действий составил более 600 тысяч рублей. В июне 2023 года деятельность группировки была пресечена.

Четыре фигуранта дела арестованы, один находится под запретом определённых действий, ещё одна обвиняемая — под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.