В Самарской области полицейские поймали пьяного 37-летнего водителя «девятки»

Мужчину остановили в Камышлинском районе губернии. В отделе полиции признался в употреблении спиртного. Подробностями поделились представители регионального главка.
Правоохранители заметили, что водитель «девятки» нервничал. Обратили внимание на запах алкоголя. Предложили медосвидетельствование. Был против. Задержали. Машину отправили на спецстоянку.
Во время опроса 37-летний нарушитель объяснил: перед поездкой выпил. Также полицейские выяснили: в 2024-м автолюбителя привлекали к ответственности за отказ от прохождения медпроцедуры.
Сейчас проходит по уголовному делу. Ранее в Самарской области пьяная женщина села за руль и укусила правоохранителя.
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