В Краснодаре легковушка врезалась в торговый центр после аварии

На пересечении улиц Северной и Рашпилевской произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан», взятом в каршеринг, и легковушкой «Киа». Водитель первой машины проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с выезжающим на встречу автомобилем. После удара «Киа» врезалась в бордюр и въехала в двери торгового центра, а «Ниссан» совершил наезд на металлическую опору с дорожным знаком.