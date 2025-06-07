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В Краснодаре легковушка врезалась в торговый центр после аварии

В Краснодаре каршеринг спровоцировал аварию в центре города.

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Источник: соцсети

На пересечении улиц Северной и Рашпилевской произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан», взятом в каршеринг, и легковушкой «Киа». Водитель первой машины проигнорировал красный свет светофора и столкнулся с выезжающим на встречу автомобилем. После удара «Киа» врезалась в бордюр и въехала в двери торгового центра, а «Ниссан» совершил наезд на металлическую опору с дорожным знаком.

«Водитель и пассажир авто марки “Киа” доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. По данному факту проводится проверка», — сообщили в Управлении МВД Краснодара.