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Полиция проверяет информацию о конфликте между жителями Одинцово

Сотрудники полиции в Одинцовском городском округе проводят проверку по видео, выявленному в сети интернет. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: ГУ МВД

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, предположительно произошедший в пос. Новоивановское на ул. Калинина. По информации из видео, один из участников угрожает оппонентам предметом, визуально похожим на нож. В настоящее время в полицию заявлений и сообщений, в том числе из медицинских учреждений, по данному факту не поступало», — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление участников инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.