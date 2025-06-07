Полиция проверяет информацию о конфликте между жителями Одинцово

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами, предположительно произошедший в пос. Новоивановское на ул. Калинина. По информации из видео, один из участников угрожает оппонентам предметом, визуально похожим на нож. В настоящее время в полицию заявлений и сообщений, в том числе из медицинских учреждений, по данному факту не поступало», — говорится в сообщении.