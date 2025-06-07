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В центре Челябинска произошёл пожар на территории гаражного кооператива

Черные клубы дыма растянулись над главными улицами города, напугав челябинцев.

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Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Челябинске сегодня днем, 7 июня в центре города произошел пожар. Клубы черного дыма и звуки сирен напугали местных жителей. Об этом сообщает корреспондент chel.aif.ru.

По данным регионального МЧС, возгорание хозяйственной постройки произошло на территории гаражного кооператива на улице Сони Кривой. Огонь охватил 15 квадратных метров, пострадавших нет.

На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Напомним, что на этой неделе это первый случай сильного задымления в центре города. 4 июня пожар произошел недалеко от здания гостиницы Малахит — на строительной площадке горел утеплитель.