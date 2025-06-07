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ДТП на трассе М-1: один человек погиб, четверо доставлены в больницу

Авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей нарушил ПДД во время разворота на трассе.

Источник: Аргументы и факты

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Один человек погиб и еще четверо были доставлены в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в Барановичском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу, 7 июня, около полудня на 239-м километре автодороги М1/Е30 «Брест — Минск — граница Российской Федерации».

По предварительной информации, 55-летний житель Гродненской области на автомобиле Lada ехал в сторону Минска и, выполняя разворот с крайней правой полосы, не уступил дорогу попутной машине, за рулем который был 19-летний россиянин.

В результате водитель первого авто погиб. Два его пассажира — 46-летняя женщина и 13-летний мальчик — были доставлены в больницу, как и мужчина из второй машины и его 40-летний пассажир.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии устанавливаются.

В ГАИ напомнили, что во избежание возникновения аварий водителям нужно неукоснительно соблюдать правила движения, выбирать безопасную скорость и не совершать резкие маневры.