Аварию на газовой скважине устранили в Мангистауской области

«Авария на газовой скважине в Мангистауской области устранена. Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний “Ақберен”, “Оңтүстік мұнай сервис”, Nobilis Corp и Varro Operating Group. На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен», — говорится в сообщении в субботу.