Аварию на газовой скважине устранили в Мангистауской области

«Авария на газовой скважине в Мангистауской области устранена. Для ликвидации аварийной ситуации к месту происшествия привлечены силы и средства ДЧС и специалисты компаний “Ақберен”, “Оңтүстік мұнай сервис”, Nobilis Corp и Varro Operating Group. На месте происшествия был создан оперативный штаб, где был составлен план работы по ликвидации аварии. Было обследовано состояния устья скважины с замером воздушной среды газоаналитической аппаратурой, ПДК не превышен», — говорится в сообщении в субботу.
Согласно информации, прибывшие сотрудники и специалисты провели работы по глушению скважины через затрубное пространство, демонтировали превентор крестовины и установили новый защитный элемент на вход скважины, чтобы предотвратить утечки и обеспечить герметичность. Также на расстоянии 60 м от скважины проводились работы по рытью траншеи для сбора воды для при случае возникновений пожара.
«Пострадавших нет. Причина аварии устанавливается», — добавили в МЧС.
Напомним, 6 июня в Бейнеуском районе Мангистауской области на месторождении «Толқын», на скважине № 57 произошло газопроявление через трубное пространство без горения.