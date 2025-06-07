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В Бурятии простились с известным волонтером с позывным «Манюня»

По версии следствия, женщина была убита бывшим мужем.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии простились с 36-летней Марией Лубсановой. Волонтер из небольшого села Иволгинск была известна всей республике. Женщина помогала детям-сиротам, одиноким старикам, больным коронавирусом, бойцам, искала пропавших без вести в составе поискового отряда «ЛизаАлерт». Совсем недавно Мария вернулась из зоны СВО. Там ее знали под позывным «Манюня».

К несчастью, в момент, когда сибирячке самой потребовалась помощь, рядом никого не оказалось. Она стала жертвой бывшего супруга. Мужчина подкараулил ее возле работы, вывез в лес и жестоко убил, после свел счеты с жизнью сам. Подробности — в материале КП-Иркутск.

Как стало известно КП-Иркутск, панихида по погибшей состоялась в Иволгинске днем 7 июня. Память красавицы-волонтера знакомые, друзья и родственники почтили у здания районной администрации.