В Бурятии простились с известным волонтером с позывным «Манюня»

К несчастью, в момент, когда сибирячке самой потребовалась помощь, рядом никого не оказалось. Она стала жертвой бывшего супруга. Мужчина подкараулил ее возле работы, вывез в лес и жестоко убил, после свел счеты с жизнью сам. Подробности — в материале КП-Иркутск.