Пожар на стройплощадке нового ЖК на берегу Волги произошел в Самаре

Днем в субботу, 7 июня 2025 года, жители Самары заметили черные клубы дыма в районе строящегося жилого комплекса. Их увидели люди, которые прогуливались по набережной и катались на теплоходах по реке. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.