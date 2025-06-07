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Пожар на стройплощадке нового ЖК на берегу Волги произошел в Самаре

В МЧС рассказали подробности пожара в районе строительства нового жилого комплекса в Самаре.

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Источник: соцсети

Днем в субботу, 7 июня 2025 года, жители Самары заметили черные клубы дыма в районе строящегося жилого комплекса. Их увидели люди, которые прогуливались по набережной и катались на теплоходах по реке. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях.

По предварительным данным, огонь охватил многоэтажку, которую сейчас возводят на первой линии Волги — на улице Липецкой в Октябрьском районе.

«Загорелся строительный мусор на открытой территории», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Информации о пострадавших нет. Из-за чего начался пожар и какую площадь он занимает, пока неизвестно.