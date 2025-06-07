В Столбцах мотоциклист погиб при столкновении с легковым Chery Tiggo

В Столбцах в смертельном ДТП погиб мотоциклист, сообщил телеграм-канал «ГАИ Минщины» УВД Минского облисполкома.
Авария произошла в районном центре примерно в 11.30 часов. Проезжая по улице Сенкевича и собираясь повернуть налево, 59-летний водитель «Чери Тигго» не пропустил мотоцикл «Кавасаки», который двигался по главной дороге во встречном направлении. При столкновении 44-летний водитель мотоцикла погиб на месте.
Водитель авто не пропустил мотоциклиста на главной дороге. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.
ГАИ проводит проверку.
И сообщили, что 88-летний водитель спровоцировал ДТП и умер за рулем в центре Минска.
Между тем эпидемиологи полностью запретили купаться на двух пляжах в Беларуси.