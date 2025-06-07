В Столбцах мотоциклист погиб при столкновении с легковым Chery Tiggo

Авария произошла в районном центре примерно в 11.30 часов. Проезжая по улице Сенкевича и собираясь повернуть налево, 59-летний водитель «Чери Тигго» не пропустил мотоцикл «Кавасаки», который двигался по главной дороге во встречном направлении. При столкновении 44-летний водитель мотоцикла погиб на месте.