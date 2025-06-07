Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Столбцах мотоциклист погиб при столкновении с легковым Chery Tiggo

Водитель Chery Tiggo сбил насмерть мотоциклиста в Столбцах.

Источник: Комсомольская правда

В Столбцах в смертельном ДТП погиб мотоциклист, сообщил телеграм-канал «ГАИ Минщины» УВД Минского облисполкома.

Авария произошла в районном центре примерно в 11.30 часов. Проезжая по улице Сенкевича и собираясь повернуть налево, 59-летний водитель «Чери Тигго» не пропустил мотоцикл «Кавасаки», который двигался по главной дороге во встречном направлении. При столкновении 44-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Водитель авто не пропустил мотоциклиста на главной дороге. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.

ГАИ проводит проверку.

И сообщили, что 88-летний водитель спровоцировал ДТП и умер за рулем в центре Минска.

Между тем эпидемиологи полностью запретили купаться на двух пляжах в Беларуси.