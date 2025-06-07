В Ростовской области полностью потушили пожар на складе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
Пожар на складе с полимерной продукцией на улице Победы, 47Ж произошел в субботу днем. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Позже пожар был локализован. Работника склада госпитализировали с ожогами.
«Пожар полностью ликвидирован», — сказал представитель ГУ МЧС области.
Сообщалось, что к тушению были привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.