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В Ростовской области полностью потушили пожар на складе

В Азове полностью потушили пожар на складе с полимерной продукцией.

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с полимерной продукцией в Азове Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.

Пожар на складе с полимерной продукцией на улице Победы, 47Ж произошел в субботу днем. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Позже пожар был локализован. Работника склада госпитализировали с ожогами.

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал представитель ГУ МЧС области.

Сообщалось, что к тушению были привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.