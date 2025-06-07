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«Два человека в тяжелом состоянии в реанимации, двое с травмами головы — в отделении нейрохирургии». Минздрав сказал о состоянии четырех пострадавших в смертельном ДТП в Барановичском районе

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Барановичами.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших в жестком ДТП в Барановичском районе, где один человек погиб.

Смертельная авария произошла на 239-м километре трасы М1 в субботу, 7 июня. Примерно в 12.00 часов 55-летний водитель «Лады», направляясь в сторону Минска, стал выполнять разворот с крайней правой полосы и не пропустил двигающуюся попутно в левой полосе «Ладу», за рулем которой был 19-летний россиянин.

В результате столкновения 55-летний водитель погиб, а два его пассажира — 46-летняя женщина и 13-летний мальчик получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу доставили 19-летнего водителя и 40-летнего пассажира из второй машины.

ДТП в Барановичском районе- один человек погиб, четверо травмированы. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В Минздраве уточнили, что всех пострадавших в ДТП после осмотра специалистами бригады скорой медицинской помощи направили на госпитализацию в Барановичскую городскую больницу.

У двоих диагностировали политравму и поместили в отделение анестезиологии и реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Водитель второго авто и ребенок, 2011 года рождения, с черепно-мозговыми травмами госпитализировали в отделение нейрохирургии.

— Оба пациента — средней степени тяжести. Всем пациентам провели необходимые диагностические мероприятия, им оказывается помощь, — прокомментировали в Минздраве.

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