«Два человека в тяжелом состоянии в реанимации, двое с травмами головы — в отделении нейрохирургии». Минздрав сказал о состоянии четырех пострадавших в смертельном ДТП в Барановичском районе

Смертельная авария произошла на 239-м километре трасы М1 в субботу, 7 июня. Примерно в 12.00 часов 55-летний водитель «Лады», направляясь в сторону Минска, стал выполнять разворот с крайней правой полосы и не пропустил двигающуюся попутно в левой полосе «Ладу», за рулем которой был 19-летний россиянин.