В Новосибирске напали с палками на съемочную группу РЕН ТВ

По данным следствия, днем 7 июня на одной из улиц в Дзержинском районе города Новосибирска журналисты снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время двое мужчин стали требовать от журналистов прекратить снимать происходящее на видеокамеру, причинили им телесные повреждения, а также повредили видеокамеру и телефон.