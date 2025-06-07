В Новосибирске напали с палками на съемочную группу РЕН ТВ

«Мои новосибирские коллеги разбираются в обстоятельствах нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Дзержинском районе Новосибирска. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание», — написала Волк.
Она добавила, что правонарушители доставлены в отдел полиции № 5 «Дзержинский» УМВД по городу Новосибирску.
В комментарии РБК Следственный комитет по Новосибирской области подтвердил, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
«Следственными органами СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной деятельности журналиста)», — заявили в ведомстве.
По данным следствия, днем 7 июня на одной из улиц в Дзержинском районе города Новосибирска журналисты снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время двое мужчин стали требовать от журналистов прекратить снимать происходящее на видеокамеру, причинили им телесные повреждения, а также повредили видеокамеру и телефон.
В ближайшее время нападавшим будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство о заключении их под стражу.
В мае в Санкт-Петербурге 56-летний мужчина ударил по лицу 19-летнюю журналистку-практикантку телеканала «78», когда она работала над материалом. По факту нападения следователи завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.