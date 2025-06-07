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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М1

В результате ДТП погиб один человек, четверо госпитализированы в городскую больницу в Барановичах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в сегодняшнем ДТП на трассе М1.

Авария произошла в субботу на 239-м километре трассы М1/Е30 «Брест — Минск — граница Российской Федерации».

По информации ГАИ, 55-летний житель Гродненской области на автомобиле Lada во время разворота с крайней правой полосы, не уступил дорогу попутной машине, за рулем которой был 19-летний россиянин. В результате погиб водитель Lada, четыре человека, в том числе водитель второго автомобиля, пострадали.

Как уточнили в Минздраве, пострадавшие были госпитализированы в Барановичскую горбольницу, где прошли необходимые обследования.

«Двое пострадавших, с диагностированной политравмой, госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации. Состояние их оценивается как тяжелое. Водитель второго автомобиля и ребенок, 2011 г.р. с черепно-мозговой травмой госпитализированы в отделение нейрохирургии, оба средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве.

Ведомство уточнило, что пострадавшие в ДТП получают всю необходимую помощь.