Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М1

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в сегодняшнем ДТП на трассе М1.
Авария произошла в субботу на 239-м километре трассы М1/Е30 «Брест — Минск — граница Российской Федерации».
По информации ГАИ, 55-летний житель Гродненской области на автомобиле Lada во время разворота с крайней правой полосы, не уступил дорогу попутной машине, за рулем которой был 19-летний россиянин. В результате погиб водитель Lada, четыре человека, в том числе водитель второго автомобиля, пострадали.
Как уточнили в Минздраве, пострадавшие были госпитализированы в Барановичскую горбольницу, где прошли необходимые обследования.
«Двое пострадавших, с диагностированной политравмой, госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации. Состояние их оценивается как тяжелое. Водитель второго автомобиля и ребенок, 2011 г.р. с черепно-мозговой травмой госпитализированы в отделение нейрохирургии, оба средней степени тяжести», — рассказали в Минздраве.
Ведомство уточнило, что пострадавшие в ДТП получают всю необходимую помощь.