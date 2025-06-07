Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М1

По информации ГАИ, 55-летний житель Гродненской области на автомобиле Lada во время разворота с крайней правой полосы, не уступил дорогу попутной машине, за рулем которой был 19-летний россиянин. В результате погиб водитель Lada, четыре человека, в том числе водитель второго автомобиля, пострадали.