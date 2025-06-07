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Пожар на производстве битума в Кстово потушили на площади 4000 «квадратов»

В городе Кстово ликвидировали возгорание на промышленном предприятии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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Источник: Российская газета

На территории промзоны в населенном пункте Опалиха загорелись промышленная установка и емкости с битумом. В настоящее время открытое горение ликвидировано на общей площади четыре тысячи квадратных метров. В результате пожара полностью уничтожены две емкости с битумом и частично повреждена еще одна.

Пожар возник в результате возгорания емкости с битумом объемом 200 кубических метров и установки для его производства. Произошел разлив битума.

Пожарные привлекли к тушению специальный поезд со станции Зелецино. Огонь тушили 110 человек и 35 единиц техники, из них от МЧС 70 специалистов и 24 техники.