В Пушкино загорелся склад с горючей жидкостью и газовыми баллонами

В подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар на складе, сообщило МЧС.
«В Пушкине пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении.
На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.
РБК обратился за комментарием в МЧС Московской области, в офис администрации Пушкино и в администрацию Пушкинского муниципального района.
По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел в здании на улице Новая, 16. Очевидцы сообщают о звуках взрыва.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», по адресу Новая, 16 находится офис компании Spectrol, производящей автохимию, масла и автокосметику.
Утром 7 июня в Ростовской области произошел пожар на складе полимерной продукции. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Пострадал один человек.