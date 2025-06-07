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В Пушкино загорелся склад с горючей жидкостью и газовыми баллонами

На кадрах с места пожара видны черные клубы дыма.

В подмосковном городе Пушкино произошел крупный пожар на складе, сообщило МЧС.

«В Пушкине пламя охватило здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. Площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении.

На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.

РБК обратился за комментарием в МЧС Московской области, в офис администрации Пушкино и в администрацию Пушкинского муниципального района.

По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», пожар произошел в здании на улице Новая, 16. Очевидцы сообщают о звуках взрыва.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», по адресу Новая, 16 находится офис компании Spectrol, производящей автохимию, масла и автокосметику.

Утром 7 июня в Ростовской области произошел пожар на складе полимерной продукции. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Пострадал один человек.