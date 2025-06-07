Трамп пригрозил Маску серьезными последствиями за переход к демократам

Трамп предупреждает Маска о последствиях.
Президент США Дональд Трамп в субботу выразил решительное предостережение в адрес своего бывшего союзника, предпринимателя Илона Маска, предупреждая о «очень серьезных последствиях», если Маск начнет финансировать демократов. Об этом Трамп сообщил в недавнем интервью.
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«Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями», — заявил Трамп, подчеркнув свою позицию. Цитату приводит РИА Новости. Сам президент США выступает за республиканскую политическую партию.
Трамп также отметил, что не заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Маском. «Я слишком занят другими делами… У меня нет намерения разговаривать с ним», — сказал он.
Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен, экс-глава департамента DOGE Илон Маск поссорились на фоне различных взглядов на экономическую политику Белого дома. Некогда называвшие себя друзьями политики теперь поливают друг друга грязью, один в соцсети Truth Social, другой — в бывшем Twitter.
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