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Трамп пригрозил Маску серьезными последствиями за переход к демократам

Президент США Дональд Трамп в субботу выразил решительное предостережение в адрес своего бывшего союзника, предпринимателя Илона Маска, предупреждая о «очень серьезных последствиях», если Маск начнет финансировать демократов. Об этом Трамп сообщил в недавнем интервью.

Трамп предупреждает Маска о последствиях.

Президент США Дональд Трамп в субботу выразил решительное предостережение в адрес своего бывшего союзника, предпринимателя Илона Маска, предупреждая о «очень серьезных последствиях», если Маск начнет финансировать демократов. Об этом Трамп сообщил в недавнем интервью.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМаск прячется от инвесторов после ссоры с Трампом.

«Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями», — заявил Трамп, подчеркнув свою позицию. Цитату приводит РИА Новости. Сам президент США выступает за республиканскую политическую партию.

Трамп также отметил, что не заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Маском. «Я слишком занят другими делами… У меня нет намерения разговаривать с ним», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен, экс-глава департамента DOGE Илон Маск поссорились на фоне различных взглядов на экономическую политику Белого дома. Некогда называвшие себя друзьями политики теперь поливают друг друга грязью, один в соцсети Truth Social, другой — в бывшем Twitter.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМаск собственным состоянием поплатился за ссору с Трампом.