Площадь пожара на складах в Пушкине возросла до 21 тысячи квадратов

Площадь пожара на складах в Пушкине возросла до 21 тысячи квадратных метров. Об этом в субботу, 7 июня, сообщило МЧС.
— Площадь увеличилась до 21 тысячи квадратов. Огонь перешел на соседнее здание, — передает Telegram-канал.
7 июня в Пушкине загорелся склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. В МЧС России сообщили, что в ликвидации возгорания участвуют более 50 специалистов и 12 единиц техники. При этом в ведомстве уточняли, что площадь пожара на тот момент составляла 8,1 тысячи квадратов. Также на место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК.
В этот же день стало известно, что прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара, который произошел на территории склада в Пушкине. По данным некоторых СМИ, семь сотрудников склада, предварительно, не выходят на связь. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.