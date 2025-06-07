Площадь пожара на складах в Пушкине возросла до 21 тысячи квадратов

7 июня в Пушкине загорелся склад с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. В МЧС России сообщили, что в ликвидации возгорания участвуют более 50 специалистов и 12 единиц техники. При этом в ведомстве уточняли, что площадь пожара на тот момент составляла 8,1 тысячи квадратов. Также на место следует лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения ПДК.