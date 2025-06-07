Площадь пожара на складе в Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м

Отмечается, что огонь перешел на соседнее здание.
О пожаре в городе Пушкино сообщалось ранее в этот день. Уточнялось, что на месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.
Площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м. Об этом 7 июня сообщили в МЧС России.
Отмечается, что огонь перешел на соседнее здание.
О пожаре в городе Пушкино сообщалось ранее в этот день. Уточнялось, что на месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.