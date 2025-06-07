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Площадь пожара на складе в Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе с газовыми баллонами в подмосковном Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м. Об этом 7 июня сообщили в МЧС России.

Отмечается, что огонь перешел на соседнее здание.

О пожаре в городе Пушкино сообщалось ранее в этот день. Уточнялось, что на месте работают более 50 специалистов и 12 единиц техники.