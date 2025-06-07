Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 21 тысячи квадратных метров

Горит склад горюче-смазочных материалов, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и поддоны. Очевидцы сообщали о взрывах и густом черном дыме, который был виден в сторону Ярославского шоссе. По данным МЧС, изначально площадь пожара составляла 8,1 тысячи квадратных метров, а горящие склады принадлежали компании Luxe Oil.