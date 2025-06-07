Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 21 тысячи квадратных метров

В Подмосковье горит склад.
Площадь пожара на складе в городе Пушкино Московской области достигла 21 тысячи квадратных метров, огонь распространился на соседнее здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе, огонь перешел на соседнее здание», — отметили в МЧС.
Горит склад горюче-смазочных материалов, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и поддоны. Очевидцы сообщали о взрывах и густом черном дыме, который был виден в сторону Ярославского шоссе. По данным МЧС, изначально площадь пожара составляла 8,1 тысячи квадратных метров, а горящие склады принадлежали компании Luxe Oil.