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В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии

В Великобритании сотрудники полиции предотвратили теракт против гвардии короля Карла III. Об этом пишет газета Sun, ссылаясь на источник.

Источник: Reuters

Как сообщается, правоохранители «сорвали предполагаемую террористическую атаку» против военнослужащих, охраняющих британского монарха.

По информации издания, на прошлой неделе полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.

В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать территорию казармы в военной форме. Казарма находится «в двух шагах» от Виндзорского замка — королевской резиденции.

В начале мая в Британии сотрудники полиции задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана.