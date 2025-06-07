В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии

По информации издания, на прошлой неделе полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.