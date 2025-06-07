В Британии предотвратили теракт против королевской гвардии

Как сообщается, правоохранители «сорвали предполагаемую террористическую атаку» против военнослужащих, охраняющих британского монарха.
По информации издания, на прошлой неделе полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджоге. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.
В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать территорию казармы в военной форме. Казарма находится «в двух шагах» от Виндзорского замка — королевской резиденции.
В начале мая в Британии сотрудники полиции задержали пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, четверо из которых являются уроженцами Ирана.