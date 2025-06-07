МЧС: площадь пожара в Подмосковье выросла до 21 тысячи кв. м

Напомним, в городе Пушкино, расположенном в Московской области, произошёл серьёзный пожар на складе, где находились горюче-смазочные материалы. Возгорание случилось в строении на улице Новой, внутри которого были размещены автомобильные краски, масла и другие легковоспламеняющиеся жидкости в ёмкостях. Теперь площадь пожара увеличилась, и огонь перекинулся на соседнее здание. Оперативные службы пытаются локализовать возгорание. О пострадавших не сообщается.