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МЧС: площадь пожара в Подмосковье выросла до 21 тысячи кв. м

Пожарные тушат крупный пожар на складе с горюче-смазочными материалами.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 21 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Площадь пожара на складе в городе Пушкино увеличилась до 21 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на соседнее здание», — об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в городе Пушкино, расположенном в Московской области, произошёл серьёзный пожар на складе, где находились горюче-смазочные материалы. Возгорание случилось в строении на улице Новой, внутри которого были размещены автомобильные краски, масла и другие легковоспламеняющиеся жидкости в ёмкостях. Теперь площадь пожара увеличилась, и огонь перекинулся на соседнее здание. Оперативные службы пытаются локализовать возгорание. О пострадавших не сообщается.

Ранее KP.RU сообщил, что в Нижегородской области загорелся битумный завод. Возгорание вспыхнуло в промзоне в Кстовского района.