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Площадь пожара в Пушкино выросла до 21 «квадрата»

Площадь поджара на складе в городе Пушкино Московской области выросла до 21 тысячи квадратных метров.

Площадь поджара на складе в городе Пушкино Московской области выросла до 21 тысячи квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщает, что огонь перешел на соседнее здание.

«Тушение пожара в Подмосковье продолжается, — говорится в свежем сообщении. — Площадь увеличилась до 21 тысячи квадратных метров». Быстрому распространению сильного огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе.

По данным телеграм-канала SHOT, на складе хранились легковоспламеняющиеся материалы. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.

Над зданием на улице Новой образовался плотный столб темного дыма.