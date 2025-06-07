Площадь пожара в Пушкино выросла до 21 «квадрата»

Площадь поджара на складе в городе Пушкино Московской области выросла до 21 тысячи квадратных метров. Пресс-служба МЧС России сообщает, что огонь перешел на соседнее здание.
«Тушение пожара в Подмосковье продолжается, — говорится в свежем сообщении. — Площадь увеличилась до 21 тысячи квадратных метров». Быстрому распространению сильного огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе.
По данным телеграм-канала SHOT, на складе хранились легковоспламеняющиеся материалы. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.
Над зданием на улице Новой образовался плотный столб темного дыма.