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СМИ: Один человек пострадал в результате пожара в подмосковном Пушкине

В результате пожара, который произошел в подмосковном городе Пушкино, пострадал один человек — он получил тепловой удар. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате пожара, который произошел в подмосковном городе Пушкино, пострадал один человек — он получил тепловой удар. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

— Пострадавший получил тепловой удар в результате возгорания. Ему оказана необходимая амбулаторная помощь, — передает Telegram-канал РЕН ТВ.

О пожаре стало известно 7 июня. По данным МЧС, он произошел на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. В ведомстве сообщили, что в ликвидации возгорания участвовали более 50 спасателей и 12 единиц техники.

Позднее в МЧС уточнили, что площадь пожара на складах увеличилась до 21 тысячи квадратных метров.