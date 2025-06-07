СМИ: Один человек пострадал в результате пожара в подмосковном Пушкине

О пожаре стало известно 7 июня. По данным МЧС, он произошел на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. В ведомстве сообщили, что в ликвидации возгорания участвовали более 50 спасателей и 12 единиц техники.