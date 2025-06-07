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Площадь пожара на складе в Пушкино выросла до 21 тысячи кв. м

По информации МЧС, огонь перекинулся на соседнее здание.

Источник: Аргументы и факты

Площадь пожара на складе в подмосковном Пушкино выросла до 21 тысячи квадратных метров, сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Площадь увеличилась до 21 тысячи квадратов. Огонь перешел на соседнее здание», — следует из публикации.

По данным ведомства, пламенем охвачено здание с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках и газовыми баллонами.

На месте происшествия работают более 50 специалистов, при этом силы и средства наращиваются.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее появились кадры пожара на складах с газовыми баллонами в Пушкино.