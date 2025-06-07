«Всех все устраивало»: кейсом Аллаярова озадачены в старейшем свердловском медиаагентстве

«До вчерашнего дня все мы понимали, надо накопать что-то быстрее, чем коллеги. И всех все устраивало, более того, определенные силы использовали “сливы” в свою пользу (но это совсем другая история)… Но как мне защитить своих?», — опубликовала она пост в telegram-канале ЕАН.