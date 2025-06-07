Автомобиль въехал в группу людей в ФРГ

Среди тех, на кого был совершен наезд, по предварительным данным, находились 38-летняя супруга водителя и их пятилетняя дочь. Правоохранители устанавливают, действовал ли мужчина умышленно. Первоначальные опросы свидетелей указывают: возможной причиной наезда мог стать спор об опеке над ребенком.