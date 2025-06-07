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Автомобиль въехал в группу людей в ФРГ

На юге Германии в городе Пассау (федеральная земля Бавария) автомобиль въехал в группу людей, сообщил портал Focus Online.

На юге Германии в городе Пассау (федеральная земля Бавария) автомобиль въехал в группу людей, сообщил портал Focus Online. Местная полиция не исключает преднамеренный наезд.

Автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина, он задержан.

Среди тех, на кого был совершен наезд, по предварительным данным, находились 38-летняя супруга водителя и их пятилетняя дочь. Правоохранители устанавливают, действовал ли мужчина умышленно. Первоначальные опросы свидетелей указывают: возможной причиной наезда мог стать спор об опеке над ребенком.

В больнице сейчас находятся пять человек, включая жену водителя и дочь. «Один человек с травмами средней степени тяжести, — подтвердил Bild представитель полиции города Штраубинг. — И четверо с легкими травмами».

Инцидент произошел около 15 часов 30 минут (16:30 мск) недалеко от железнодорожного вокзала Пассау.

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