Захарова жестко высказалась о подлости властей Украины

Захарова заявила, что киевский режим проклянут, если Украина не заберет тела погибших.
Если украинские власти не заберут тела погибших военнослужащих ВСУ, их «проклянут свои же». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Беларусь 1».
«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед. Это уже просто за гранью», — подчеркнула Захарова, передает RT. Она также отметила, что по ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский не проявляет интереса к судьбам граждан своей страны.
Ранее Украина отказалась принимать тела погибших военнослужащих ВСУ, несмотря на то, что российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции по передаче более шести тысяч тел и обмену пленными. Эксперты и депутаты связывают это решение с нежеланием Киева выплачивать компенсации семьям погибших и опасениями за репутационные потери.