Захарова жестко высказалась о подлости властей Украины

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед. Это уже просто за гранью», — подчеркнула Захарова, передает RT. Она также отметила, что по ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский не проявляет интереса к судьбам граждан своей страны.