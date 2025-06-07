Медведев объяснил, почему Киев не забирает тела погибших ВСУшников

Ранее эксперты и военные аналитики уже отмечали, что отказ украинских властей забирать тела погибших военных связан не только с нежеланием признавать реальные потери, но и с экономическими причинами — необходимостью выплатить крупные компенсации семьям погибших. 7 июня был сорван запланированный обмен телами и военнопленными: украинская сторона не прибыла на место, несмотря на готовность России передать около шести тысяч тел.