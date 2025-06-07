Медведев жестко высказался об Украине.
Украинские власти не забирают тела погибших военнослужащих по двум причинам: опасаясь признать реальные потери и не желая выплачивать компенсации семьям погибших. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Киевские ублюдки не хотят забирать тела своих погибших солдат. Этому есть две причины: страшно признать, что их 6 тысяч, и они не хотят платить вдовам», — отметил Медведев.
Ранее эксперты и военные аналитики уже отмечали, что отказ украинских властей забирать тела погибших военных связан не только с нежеланием признавать реальные потери, но и с экономическими причинами — необходимостью выплатить крупные компенсации семьям погибших. 7 июня был сорван запланированный обмен телами и военнопленными: украинская сторона не прибыла на место, несмотря на готовность России передать около шести тысяч тел.