Громче некуда: как СМИ рассказали об обысках в URA.RU и аресте Дениса Аллаярова всей стране

Хотя крупнейшие информационные агентства страны сохраняли нейтралитет и сдержанность, именно они стали мощным рупором, через который об этой истории узнала вся страна. РИА Новости, ТАСС и Интерфакс одними из первых сообщили о задержании редактора URA.RU. Они не делали громких заявлений, но их работа помогла достучаться до многих, кто еще не знал, что журналиста можно скрутить на глазах у семьи, а работу всей редакции — парализовать без весомого на то повода.