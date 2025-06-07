На горящем в Пушкино складе рухнула крыша

Пожар в Пушкино начался вечером 7 июня. В МЧС уточнили, что возгорание произошло в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. В борьбе с огнем задействовали более 100 пожарных и 27 единиц техники. Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение.