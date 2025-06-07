В Ленобласти у выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных очков»

Рособрнадзор рассказывал, что для борьбы со списыванием при помощи телефона или микронаушников используют около 11,5 тыс. глушилок для сотовой связи, решение о применении устройств каждый регион принимает самостоятельно. По данным ведомства, в этом году с экзаменов уже удалили 483 человека, у которых нашли телефоны, справочные материалы и шпаргалки.