Новый президент Польши выступил против принятия Украины в ЕС

Новый президент Польши дал большое интервью.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против быстрого приема Украины в Европейский Союз. В интервью венгерскому журналу Mandiner он подчеркнул необходимость учета интересов других стран, которые могут быть затронуты ускоренным вступлением Украины.
«На данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский Союз», — заявил он для Mandiner. Навроцкий выиграл президентские выборы и вступит в должность 6 августа, когда завершится срок полномочий действующего президента Анджея Дуды.
По его словам, Украине следует учитывать интересы таких стран, как Польша и Венгрия, отметил президент. Кроме того, президент отметил, что Киев не выполнил ряд требований Варшавы, в частности, не согласился на перезахоронение жертв Волынской резни — трагических событий 1943 года, когда украинские националисты совершили массовые убийства польского населения.
Навроцкий выразил опасения, что членство Украины может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве европейских государств. «Во время предвыборной кампании я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — добавил президент Польши.