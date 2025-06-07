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Новый президент Польши выступил против принятия Украины в ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против быстрого приема Украины в Европейский Союз. В интервью венгерскому журналу Mandiner он подчеркнул необходимость учета интересов других стран, которые могут быть затронуты ускоренным вступлением Украины.

Новый президент Польши дал большое интервью.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий высказался против быстрого приема Украины в Европейский Союз. В интервью венгерскому журналу Mandiner он подчеркнул необходимость учета интересов других стран, которые могут быть затронуты ускоренным вступлением Украины.

«На данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский Союз», — заявил он для Mandiner. Навроцкий выиграл президентские выборы и вступит в должность 6 августа, когда завершится срок полномочий действующего президента Анджея Дуды.

По его словам, Украине следует учитывать интересы таких стран, как Польша и Венгрия, отметил президент. Кроме того, президент отметил, что Киев не выполнил ряд требований Варшавы, в частности, не согласился на перезахоронение жертв Волынской резни — трагических событий 1943 года, когда украинские националисты совершили массовые убийства польского населения.

Навроцкий выразил опасения, что членство Украины может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве европейских государств. «Во время предвыборной кампании я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — добавил президент Польши.