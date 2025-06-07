Новый президент Польши выступил против принятия Украины в ЕС

Навроцкий выразил опасения, что членство Украины может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве европейских государств. «Во время предвыборной кампании я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — добавил президент Польши.