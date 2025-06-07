Кровля обрушилась на горящем складе в Пушкине

На горящем складе в подмосковном городе Пушкино на площади 13 тысяч квадратных метров обрушилась кровля. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Группировка сил и средств увеличена до более 100 специалистов и 27 единиц техники. Кровля обрушилась на 13 тысячах квадратах. В готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по городу Москве, — передает Telegram-канал ведомства.
МЧС России сообщило о пожаре 7 июня. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. На тот момент в ликвидации пожара принимали участие свыше 50 спасателей и 12 единиц техники.
Позднее в МЧС сообщили, что площадь пожара на складах возросла до 21 тысячи квадратных метров. Кроме того, по данным СМИ, в результате случившегося один человек получил тепловой удар, ему оказали необходимую медицинскую помощь.