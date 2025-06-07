Кровля обрушилась на горящем складе в Пушкине

МЧС России сообщило о пожаре 7 июня. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на складе с легковоспламеняющейся жидкостью в бочках, газовыми баллонами и поддонами. На тот момент в ликвидации пожара принимали участие свыше 50 спасателей и 12 единиц техники.