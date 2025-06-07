Два человека, в том числе подросток, подорвались на минах ВСУ в ДНР

ВСУ совершили шесть атак по ДНР, заявил Пушилин.
Сегодня в результате атак со стороны Киева в Донецкой Народной Республике пострадали два мирных жителя, в том числе подросток. В Ясиноватой ранения средней степени тяжести получил 16-летний подросток в результате детонации взрывоопасного предмета. Аналогичный инцидент произошел и в Красногоровке, где пострадал 20-летний парень. О происшествиях сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Два мирных жителя, в том числе подросток, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал он в своем telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате атак повреждены семь жилых домов, два автобуса городского маршрута № 10 и четырнадцать легковых автомобилей в городах Енакиево и Дебальцево. Также пострадал объект гражданской инфраструктуры — школа в Центрально-Городском районе Горловки. Как сообщается, со стороны Вооруженных сил Украины было совершено шесть вооруженных атак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.