Два человека, в том числе подросток, подорвались на минах ВСУ в ДНР

Кроме того, в результате атак повреждены семь жилых домов, два автобуса городского маршрута № 10 и четырнадцать легковых автомобилей в городах Енакиево и Дебальцево. Также пострадал объект гражданской инфраструктуры — школа в Центрально-Городском районе Горловки. Как сообщается, со стороны Вооруженных сил Украины было совершено шесть вооруженных атак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.