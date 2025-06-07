На горящем складе в подмосковном Пушкино обрушилась кровля

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Пушкино начался ранее 7 июня, охватив здание, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и поддоны. Местные жители сообщали о взрывах и густом черном дыме, который был виден с Ярославского шоссе. По данным МЧС, площадь возгорания сначала оценивалась в 8,1 тысячи квадратных метров, а позднее выросла до 13 тысяч.