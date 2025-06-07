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На горящем складе в подмосковном Пушкино обрушилась кровля

В подмосковном городе Пушкино произошло обрушение кровли на складе, охваченном пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на складе привел к обрушению кровли.

В подмосковном городе Пушкино произошло обрушение кровли на складе, охваченном пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Обрушение кровли произошло на горящем складе в Пушкино на площади 13 тыс. кв. м.», — сообщили в МЧС, информацию передает ТАСС. Там добавили, что в горящем складе ГСМ звучат хлопки, пожарные тушат огонь с безопасного расстояния пеной.

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Пушкино начался ранее 7 июня, охватив здание, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и поддоны. Местные жители сообщали о взрывах и густом черном дыме, который был виден с Ярославского шоссе. По данным МЧС, площадь возгорания сначала оценивалась в 8,1 тысячи квадратных метров, а позднее выросла до 13 тысяч.