Пленные украинские военные умоляют Зеленского об обмене

«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трех месяцев, и нас обменяют… Мы думали, что мы мариупольские, город разбили, и поэтому нас здесь держат, а в итоге, получается, наоборот, наша страна нас не хочет забирать, и все», — заявил пленный боевик ВСУ в эфире телеканала.