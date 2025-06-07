Пленные украинские военные умоляют Зеленского об обмене

Пленные бойцы ВСУ попросили Зеленского о возвращении домой.
Украинские пленные военнослужащие публично обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ускорить процесс их обмена. Обращение прозвучало в эфире телеканала «Россия-24».
«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трех месяцев, и нас обменяют… Мы думали, что мы мариупольские, город разбили, и поэтому нас здесь держат, а в итоге, получается, наоборот, наша страна нас не хочет забирать, и все», — заявил пленный боевик ВСУ в эфире телеканала.
Еще один военнопленный выразил надежду, что обмен состоится в ближайшее время и обратился лично к президенту Украины. Он отметил, что хочет вернуться домой и увидеть родных.
Ранее, 23 мая, между Россией и Украиной уже состоялся масштабный обмен пленными, в ходе которого обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Тогда освобожденные россияне поблагодарили руководство страны за содействие в возвращении домой, а в Министерстве обороны РФ сообщили о планах продолжать обмены в ближайшие дни.