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Bild: пять человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в ФРГ

В толпе среди прочих находились жена и пятилетняя дочь водителя.

Источник: Аргументы и факты

Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в немецком городе Пассау, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.

Напомним, инцидент произошел днем в субботу, 7 июня. Полиция не исключает, что водитель умышленно въехал в толпу. Его задержали.

«В толпе, на которую был направлен автомобиль, находились также 38-летняя жена мужчины и его пятилетняя дочь. На данный момент у нас один человек с травмами средней степени тяжести и четверо — с легкими», — сообщается в публикации.

Предварительно, конфликт между супругами возник из-за вопроса об опеке над ребенком.

Ранее стало известно, что автомобиль въехал в группу школьников под Кёльном.

Предварительно, наезд на толпу школьников является несчастным случаем.