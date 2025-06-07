Bild: пять человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в ФРГ

Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в немецком городе Пассау, сообщает газета Bild со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.
Напомним, инцидент произошел днем в субботу, 7 июня. Полиция не исключает, что водитель умышленно въехал в толпу. Его задержали.
«В толпе, на которую был направлен автомобиль, находились также 38-летняя жена мужчины и его пятилетняя дочь. На данный момент у нас один человек с травмами средней степени тяжести и четверо — с легкими», — сообщается в публикации.
Предварительно, конфликт между супругами возник из-за вопроса об опеке над ребенком.
Ранее стало известно, что автомобиль въехал в группу школьников под Кёльном.
Предварительно, наезд на толпу школьников является несчастным случаем.