Мощнейший пожар в Подмосковье: что известно к этому часу

Пожар возник в подмосковном Пушкино.
В подмосковном городе Пушкино вечером 7 июня загорелся склад горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil. Очевидцы сообщили о густом черном дыме и серии громких звуков, напоминающих взрывы. К месту происшествия направились пожарные и другие службы экстренного реагирования. Территория вокруг склада оказалась оцеплена. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
Очевидцы рассказали о густом черном дыме.
Крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil произошел в Пушкино вечером 7 июня. По сообщениям telegram-канал SHOT, свидетели рассказали о громких хлопках и густом черном дыме, который начал распространяться с территории склада на улице Новой в сторону Ярославского шоссе. Пламя охватило здание, в котором расположены легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.
По сведениям telegram-канала Mash, на складе взорвались назовые баллоны. На место выдвинулась лаборатория по замеру воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации веществ.
Огонь быстро распространился.
Площадь пожара на складе в городе Пушкино Московской области распространилась на 21 тысячу квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Кровля обрушилась на 13 тысячах квадратах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка на складе. Группировка сил и средств была увеличена до более 100 специалистов и 27 единиц техники. Ранг возгорания повысили до четвертого уровня. Пожар удалось локализовать.
Судьба сотрудников склада неизвестна.
Семь сотрудников горящего в Пушкино склада, предварительно, не вышли на связь. Проводится эвакуация персонала из ближайших к горящему складу зданий. Об этом рассказал telegram-канал SHOT.