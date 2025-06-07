Мощнейший пожар в Подмосковье: что известно к этому часу

В подмосковном городе Пушкино вечером 7 июня загорелся склад горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil. Очевидцы сообщили о густом черном дыме и серии громких звуков, напоминающих взрывы. К месту происшествия направились пожарные и другие службы экстренного реагирования. Территория вокруг склада оказалась оцеплена. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.