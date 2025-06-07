Обрушение кровли произошло на горящем складе в подмосковном Пушкино

По данным ведомства, возгорание началось с газовых баллонов и быстро распространилось, перекинувшись на соседнее здание. Для ликвидации чрезвычайной ситуации группировка сил МЧС увеличена до более чем 100 человек и 27 единиц техники. В повышенную готовность также приведены пожарно-спасательные подразделения столичного главка МЧС.