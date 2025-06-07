Обрушение кровли произошло на горящем складе в подмосковном Пушкино

В подмосковном Пушкино на складе по улице Новая произошел серьезный пожар, а затем масштабное обрушение кровли на площади 13 тысяч квадратных метров.
Инцидент случился на фоне продолжающегося крупного пожара, площадь которого к этому моменту достигла 21 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, возгорание началось с газовых баллонов и быстро распространилось, перекинувшись на соседнее здание. Для ликвидации чрезвычайной ситуации группировка сил МЧС увеличена до более чем 100 человек и 27 единиц техники. В повышенную готовность также приведены пожарно-спасательные подразделения столичного главка МЧС.
На данный момент информация о возможных пострадавших не поступала. Спасатели продолжают работы по локализации пожара и предотвращению дальнейшего распространения огня. Причины возгорания и последующего обрушения конструкций устанавливаются.
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