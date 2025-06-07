Украина отказалась забирать тела своих бойцов и лишилась бункеров под Харьковом: главное об СВО на 7 июня

Россия была готова передать сегодня 1212 тел украинских военных.
Сегодня, 7 июня, Украина не явилась на место обмена пленными и телами погибших, из-за чего процедура была сорвана и перенесена на неопределенный срок, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом российская делегация была готова уже передать 1212 тел военных ВСУ. Эксперты заявили, что Киев просто не хочет выплачивать компенсации родственникам погибших.
Кроме того, за эти сутки ВСУ атаковали несколько российских регионов. В частности, в Курской и Белгородской областях пострадали несколько человек. В ответ российские войска нанесли мощный удар по Харькову, уничтожив целую систему бункеров. Главное об СВО к 7 июня — в материале URA.RU.
Украина сорвала обмен пленными и телами погибших.
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Сегодня на российско-украинской границе должен был состояться обмен пленными и телами погибших, однако украинская сторона не прибыла на место, несмотря на договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Российская сторона подготовила к передаче около 1212 тел украинских военнослужащих, но из-за отсутствия украинской делегации обмен был отложен на неопределенный срок. В Минобороны России ожидают официальных разъяснений по поводу переноса мероприятия. В то же время в иностранных СМИ уже появилась информация о возможном переносе обмена на следующую неделю.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву не нужны «свои граждане ни живыми, ни мертвыми». По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, основная причина отказа от обмена — нежелание украинских властей выплачивать компенсации семьям погибших. Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил URA.RU, что сумма выплат может достигать двух миллиардов евро.
ВС РФ разгромили систему бункеров под Харьковом.
Этой ночью российские войска нанесли по Харькову мощный комбинированный удар. По словам военного журналиста Геннадия Алехина, в течение трех часов было зафиксировано более 50 взрывов, при этом около 20 из них пришлись на одну точку. В атаке применялись баллистические ракеты, дроны и различные боеприпасы, а предварительную разведку осуществляли FPV-беспилотники. Основными целями стали подземные сооружения, промышленные объекты, предприятия по сборке беспилотников, ангары авиационного завода и железнодорожные станции с эшелонами боеприпасов и техники.
ВСУ атаковали российские регионы БПЛА, есть раненные.
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Украинский дрон атаковал микроавтобус в Белгородской области, двое человек пострадали.
Двое мужчин получили множественные ранения в результате атаки FPV-дрона на микроавтобус в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что инцидент произошел в районе поселка Красный Пахарь, в результате атаки пострадали водитель и пассажир, они были доставлены с баротравмами и осколочными ранениями в Волоконовскую ЦРБ.
Три человека госпитализированы в Курской области после атаки БПЛА.
В результате обстрела со стороны ВСУ по Беловскому и Кореневскому районам Курской области пострадали трое мирных жителей, двое из которых получили тяжелые ранения. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, среди пострадавших — 34-летняя женщина из села Кривицкие Буды и 41-летний мужчина из слободы Белая, у которого диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и раны головы. В Кореневском районе 54-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и серьезные ожоги, его состояние критическое.
В ЛНР в результате атаки был уничтожен автомобиль, пострадавших нет.
В ЛНР беспилотники ВСУ повредили несколько автомобилей (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU.
В ночь на 7 июня ВСУ обстреляли город Первомайск и село Троицкое в ЛНР. По данным региональных властей, в результате удара в Первомайске уничтожен автомобиль, а в Троицком повреждены два частных дома и также несколько автомобилей. Пострадавших среди людей нет.
Всего за сутки над регионами РФ было сбито 311 украинских БПЛА.
За последние сутки российские системы ПВО уничтожили 311 украинских беспилотников, из которых 140 были сбиты вне зоны спецоперации. По данным Минобороны РФ, с начала конфликта уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 62 124 беспилотника, 610 зенитных ракетных комплексов, 23 800 танков и других боевых машин, 1 570 реактивных систем залпового огня, 25 825 артиллерийских орудий и 36 590 единиц специальной техники.
Украинские нацбаты сбрасывали тела замученных жителей ЛНР в ямы.
Украинские нацбаты в начале конфликта в Донбассе сбрасывали тела замученных мирных жителей в ямы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU.
В начале конфликта в Донбассе украинские нацбаты сбрасывали тела мирных жителей в ямы в лесополосах у Счастья и Станицы Луганской. Об этом сообщил пленный солдат ВСУ Виктор Бордюк. Он отметил, что в этом районе находились массовые захоронения жертв насилия. Бордюк также указал на то, что боевики нацбатов уничтожали целые семьи и улицы.
Удары армии РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у границы.
Российские войска нанесли серию ударов по украинским силам в районе Журавлевки Белгородской области, тем самым они «утихомирили пыл» ВСУ наступать на этом участке. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, в последние дни у украинских подразделений в этом регионе значительно снизилась наступательная активность.
Зеленский обратился к Трампу с заявлением про себя и Путина.
Зеленский заявил, что конфликт Украины и России — это не ссора детей на площадке Фото: Официальный сайт президента Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News выразил несогласие с позицией американского лидера Дональда Трампа, который сравнил конфликт России и Украины с ссорой детей на площадке. По его словам, такое сравнение не отражает масштаб трагедии, происходящей в стране. Он также отметил, что рассказы простых украинцев, потерявших близких, сильно отличаются от официальных заявлений. Зеленский подчеркнул, что политики, находящиеся далеко от зоны конфликта, не способны в полной мере осознать глубину страданий украинского народа.
Украинский военный пожаловался на жесткие условия в армии.
Украинский пленный солдат Андрей Евенко пожаловался, что его подразделение подверглось огню со стороны собственных беспилотников «Баба-яга» в зоне боевых действий. По его словам, морально-психологическое состояние в подразделении было крайне тяжелым из-за отсутствия возможности отступить и большого количества раненых и погибших в соседних частях. Евенко также отметил, что обещанной командованием ротации так и не произошло. Кроме того, он рассказал о случаях мародерства: военнослужащие ВСУ заходили в дома гражданских и забирали ценные вещи.
Появилось видео, как саперы разминируют Запорожскую область после атак ВСУ.
В сети появилось видео, в котором показана работа саперов из группировки войск «Днепр» по разминированию территории Запорожской области после обстрелов со стороны украинских войск. Как заявили в Минобороны РФ, украинские формирования регулярно стараются помешать действиям саперов, используя артиллерию и беспилотники. Один из саперов с позывным Метис рассказал, что противник сбрасывает мины ПТМ-3 с дронов и применяет дистанционное минирование с помощью западных кассетных боеприпасов. Само видео опубликовано на сайте Пятого канала.