Украина отказалась забирать тела своих бойцов и лишилась бункеров под Харьковом: главное об СВО на 7 июня

Сегодня на российско-украинской границе должен был состояться обмен пленными и телами погибших, однако украинская сторона не прибыла на место, несмотря на договоренности, достигнутые ранее в Стамбуле. Российская сторона подготовила к передаче около 1212 тел украинских военнослужащих, но из-за отсутствия украинской делегации обмен был отложен на неопределенный срок. В Минобороны России ожидают официальных разъяснений по поводу переноса мероприятия. В то же время в иностранных СМИ уже появилась информация о возможном переносе обмена на следующую неделю.