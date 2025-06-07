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В горящем складе в Подмосковье произошло обрушение кровли

Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Пушкино распространился на территорию в 13 тыс. кв.м.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковном городе Пушкино на территории горящего склада произошло обрушение кровли. Площадь возгорания составила 21 тысячу квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МСЧ России.

«Произошло обрушение кровли на площади 13 тыс. кв. м. Кроме того, в готовность приведены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве», — говорится в сообщении от ведомства.

Фото: Елена Богданова.

Также в МЧС заявили, что увеличено количество пожарных, которые пытаются локализовать возгорание. Теперь на месте происшествия работают 100 человек и 27 единиц техники. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Напомним, в Подмосковье в городе Пушкино загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Огонь быстро распространился, а затем перекинулся на соседнее здание. Как только оперативные службы потушат пожар, начнется выяснение причин возгорания.

Фото: Елена Богданова.