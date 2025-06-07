Авария с участием двух автомобилей произошла на востоке столицы

В тот же день в Краснодаре каршеринговый Nissan на перекрестке улиц Красной и Рашпилевской проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Kia, который двигался в направлении улицы Володи Головатого. В результате удара оба автомобиля оказались вне проезжей части, а Kia врезался в здание торгового центра. В результате ДТП двух человек госпитализировали.