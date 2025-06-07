Авария с участием двух автомобилей произошла на востоке столицы

В Москве на Ферганской улице произошла авария с участием двух автомобилей и последующим выездом на газон. Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
— На Ферганской улице в районе дома 137а, корпус 1, строение 2, произошло ДТП с участием двух автомобилей, с последующим выездом на газон. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в результате случившегося уточняется, движение в районе аварии не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным Telegram-канала Shot, на Ферганской улице столкнулись машины марок Lexus и BMW. Водитель первой сбежал с места аварии, предварительно, в результате происшествия пострадали два человека. На данный момент официально эта информация не подтверждена.
В тот же день в Краснодаре каршеринговый Nissan на перекрестке улиц Красной и Рашпилевской проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Kia, который двигался в направлении улицы Володи Головатого. В результате удара оба автомобиля оказались вне проезжей части, а Kia врезался в здание торгового центра. В результате ДТП двух человек госпитализировали.