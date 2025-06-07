Клубы дыма и взрывы: что происходит во время пожара на складе ГСМ в Подмосковье. Фоторепортаж

Черный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине Соцсети.