Клубы дыма и взрывы: что происходит во время пожара на складе ГСМ в Подмосковье. Фоторепортаж

Пожар в Подмосковье: пламя охватило 21 тысячу квадратных метров.
Крупный пожар вспыхнул на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкине. Пламя охватило здание, внутри которого находились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны. Фоторепортаж URA.RU.
«Во время пожара наблюдаются клубы черного дыма и звуки взрывов — вероятно, взрываются газовые баллоны и емкости с красками и маслами. Огонь распространился стремительно: он перекинулся на соседнее здание, обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более 100 специалистов и 27 единиц техники», — говорится в telegram-канал «МЧС России».
Черный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине СоцсетиЧерный дым и звуки взрывов: пожар на складе ГСМ в Пушкине Соцсети.
Ранее URA.RU сообщало, что вечером 7 июня в подмосковном Пушкине вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil. Очевидцы сообщили о густом черном дыме и звуках, похожих на взрывы. Возгорание произошло на складе, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и поддоны. Пожарные и экстренные службы прибыли на место, территория вокруг склада была оцеплена.